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Большой концерт в честь Дня Победы пройдет на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Отечественные звезды выступят на большом праздничном концерте в честь Дня Победы, сообщила пресс-служба канала «Россия».

В концерте примут участие Лев Лещенко, Ирина Муравьёва, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Сергей Бурунов, Александр Петров, Фёдор Бондарчук, Фёдор, Виктор и Иван Добронравовы, Дима Билан, Диана Арбенина, Вита Корниенко.

Ведущими программы станут Андрей Малахов и Дарья Златопольская, в прямом эфире они свяжутся из студии с городами в 11-ти часовых поясах страны, чтобы вместе поздравить ветеранов и почтить память фронтовиков. В студии в исполнении любимых артистов прозвучат песни военных лет, стихи и строки фронтовых писем.

Концерт пройдет 9 мая в 18.30 на телеканале «Россия».


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