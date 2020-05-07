Режиссер «Диверсанта» объяснил появление третьей части сериала

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая, премьера боевика стала настоящим подарком для зрителей, режиссер военной истории Дмитрий Иосифов рассказал, почему было принято решение продолжить историю.

«Причина снять продолжение — популярность предыдущих частей. Приходили просьбы и пожелания, потому что сериал, эти герои, эта история, полюбились зрителями. Актеры также вполне охотно согласились сняться в картине. Да и сценарий, история, в конце концов, сама по себе написана была неплохая, интересная, динамичная», —сказал Иосифов iReactor.

Сериал «Диверсант. Крым» рассказывает об операции в Крыму в 1942 году. Главные герои Бобриков и Филатов получают приказ о ликвидации попавшего в плен капитана Александрова, но одна попытка выполнить приказ проваливается, а во второй раз герои тоже попадают в немецкий плен.

В фильме появляются новые действующие лица, которые задействованы в этой операции. Актерский состав в сериале очень сильный. Например, капитана Александрова, сыграл Сергей Колтаков, а Александр Обласов сыграл партизана, который становится проводником Бобрикова и Филатова.

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится на Первом канале 9 мая в 17.20 и 19.05.