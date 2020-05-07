Сбербанк «заморозил» карты с истекшим сроком действия

Сбербанк отказался обслуживать карты с истекшим сроком действия в торговых точках, несмотря на рекомендации Банка России.

Регулятор и платежные системы ранее попросили банки продолжить обслуживать карты, у которых закончился срок действия, так как из-за карантина многие клиенты не могут вовремя получить новые.

В частности, Центробанк порекомендовал автоматически продлить обслуживание истекших карт до 1 июля. Однако в Сбербанке отказываются принимать карты с истекшим сроком действия, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Представители банка объяснили такое решение технологической сложностью внедрения изменений в настройки эмиссии и приема карт. Перенастройка займет несколько месяцев, к этому времени карантин должен закончиться.