Сломанные судьбы: неочевидные последствия войны

Великая Отечественная война прошлась огнем и мечом по судьбам целых народов, забрала 26,6 миллиона жизней советских людей и оставила тяжелое наследие, о котором не всегда принято говорить...

Это ни в чем неповинные дети, рожденные советскими женщинами от немецких оккупантов, которые до сих пор стыдятся своих отцов. Это дороги, мосты, тысячи домов и производственных зданий, миллионы тонн добытых ископаемых — силами пленных. Это целина, поднятая, в том числе, депортированным народом. И… повышенная склонность к психическим расстройствам, которая сохраняется до сих пор в местностях, где шли самые ожесточенные бои.

«Он не отец мне»

В июне 1942 года командование вермахта выпустило «Памятку о поведении немецкого солдата». В ней рассказывалось, как должен вести себя воин на оккупированной территории, чтобы не создавать угрозы «чистоте германской расы». Согласно этому документу, солдатам и офицерам строго запрещалось вступать в связь с женщинами «неправильной» расы.

Но эти приказы практически никем не исполнялись. Согласно статистике, в маленькой Норвегии от военнослужащих вермахта и СС родилось 12 тысяч младенцев, а во Франции 200 тысяч! Но до сих пор нет точной статистики по СССР, отражающей аналогичные данные.

«По моим оценкам, в России, Прибалтике, Белоруссии и на Украине вследствие сожительства с немцами в 1941-1944 годах родилось от 50 до 100 тысяч детей», — цитирует «АиФ» исследователя-историка из США Курта Блаумайстеар.

По его утверждениям, около 2 тысяч женщин, забеременевших от немецких солдат, позже сослали на поселение в район Белого моря. Их детей забрали на воспитание в детские дома. Хотя вина многих из этих женщин состояла лишь в том, что они не смогли защититься или хотели накормить детей.

«Кто-то спал с врагом, чтобы не умереть с голоду и накормить своих детей. Многие девушки были изнасилованы и, забеременев, не хотели делать аборт», — утверждает исследователь.

#Армия Как отдыхали советские военачальники. ФОТО

Блаумайстер отметил, что он пытался найти по просьбе немецких отцов их детей на территории бывшего Советского Союза. Исследовал архивы, разговаривал со свидетелями. Удалось найти только двоих. И оба отказались разговаривать с историком, потому что не хотят иметь с биологическими отцами ничего общего.

Историю еще одного мужчины, чей отец был солдатом вермахта, обнародовали в СМИ. Но, рассказывая о себе, герой не пожелал назвать настоящего имени.

«Мать одна осталась в Нарве с младенцем на руках — моим старшим братом. Молоко пропало, брат заболел, а к ней все ефрейтор клеился из обозной службы. Дам, говорит, и сгущенку, и хлеб, если ляжешь со мной. Вот она и легла… А брат-то все равно умер... Он не отец мне, а **** фашистская. Он маму все равно, что изнасиловал», — сказал мужчина.

«Так ты жив, фриц?»

По официальным данным, за годы войны в руки бойцов Красной Армии попало более 3,4 миллиона тысяч военнослужащих германского вермахта, войск СС, а также граждан стран, воевавших в союзе с Третьим рейхом.

В 1941 году начали строить лагеря, где содержались солдаты и офицеры немецкой и союзных Гитлеру армий. Всего таких учреждений насчитывалось свыше 300. Размещались они в Подмосковье, Казахстане, Сибири, на Дальнем Востоке, в Узбекистане, Ленинградской, Воронежской, Тамбовской, Горьковской, Челябинской областях, Удмуртии, Татарии, Армении, Грузии и других местах, пишет «Российская газета».

Солдаты армий гитлеровского блока трудились в советском тылу там, где не хватало рабочих рук. После войны пленные участвовали в восстановлении заводов, плотин, железных дорог, портов, строили и восстанавливали разрушенные жилые дома. Активно работали на лесозаготовках, строили автомобильные и железные дороги в отдаленных местах, добывали уран, уголь, железную руду.

Один из пленных Йозеф Хендрикс называет самым суровым временем в своей жизни не войну, а годы плена. Воевать он пошел в январе 1940 года в возрасте 19-и лет. В 1942 году его дивизия была переведена на восток, и во время одного из боев под Брянском он был контужен и попал в плен.По данным Центрального финансового отдела Министерства внутренних дел СССР, за период с 1943 года по 1 января 1950 года военнопленные выполнили работу в строительстве и промышленности общей стоимостью примерно 50 миллиардов рублей, заработали немногим более 16,7 миллиона рублей.

#История Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО

«Никогда не забуду лицо советского солдата, которого я увидел, придя в сознание: "Так ты жив, фриц!?" Сначала я подумал, что мне пришел конец, и он меня добьет...», — цитирует DW.com Хендрикса.

Но советский солдат перевязал рану на голове противника и заявил: «Для тебя война закончилась, ты попал в плен, а мне придется воевать». А затем 22-летнего Йозефа отправили в лагерь в подмосковном Красногорске, оттуда перевели под Рязань — на лесоповал.

«В лагерях, несмотря на тяжелые условия и недоедание, к нам, военнопленным, относились дружелюбно, потому что мы работали до изнеможения. Иногда местные жители, видя голод в наших глазах, давали нам горсть семечек или огурец, и это нам давало силы выживать», — вспоминает Хендрикс.

Ждать свободы ему пришлось до декабря 1949 года. Он признается, что это были годы мучительного страха, потому что большую часть военнопленных вместо освобождения отправляли в сибирские лагеря, откуда многие так никогда и не вернулись домой.

«Приросли» к сибирской земле

Депортация народов СССР началась еще до войны, но с началом Великой Отечественной депортационный удар пришелся в основном по советским немцам. На территории РСФСР в 1983 году немцы жили по большей части в Поволжье (366,7 тысячи), Омской области (59,8 тысячи), Ставропольском (45,7 тысячи) и Краснодарском (34,3 тысячи) краях.

28 августа 1941 года в составе центрального аппарата НКВД был образован Отдел спецпоселений, создававшийся исключительно для приема и размещения перемещаемых немцев. И в тот же день вышел указ ПВС «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». В сентябре была ликвидирована немецкая автономия на Волге.

Из Поволжья вывезли 365,8 тысячи немцев из проживавших там 366 тысяч. И следом приступили к депортации в других регионах страны. Из Москвы, Московской, Ленинградской, Ростовской области, Воронежской, Самарской областей. Тысячи немцев расселили на территориях современных Новосибирской, Омской области, Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, а также Казахстана. Тогда немцам говорили, что переселение — временная мера.

«Но нет ничего более постоянного, чем временное. А потом, в 1946 году, был принят закон о закреплении их на территории Сибири и Казахстана: то есть после войны немцам законодательно запретили возвращаться на родину, в Поволжье», — рассказал Российскому военно-историческому обществу профессор Игорь Плеве.

Так, за годы, проведенные в Сибири, немцы обзавелись семьями, «приросли» к суровой земле. В Поволжье возвращались немногие, а если и уезжали, то, в основном, в Казахстан, осваивали целинные земли.

«Не случайно в 60-е годы многие так называемые колхозы-миллионеры (колхозы, получавшие миллионные прибыли) состояли целиком из немцев. Некоторые из них вернулись на Волгу, особенно в 70-е годы. Конечно, это очень мало по сравнению с выселенными сотнями тысяч», — резюмировал историк.

Депрессия по наследству

Сильнее всего от войны 40-х пострадали народы Советского Союза и Европы. По мнению ученых из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, люди до сих чувствуют на себе отголоски войны, закончившейся 75 лет назад.

Ученые провели исследование долгосрочных последствий Второй мировой войны. В число таких последствий входят низкий уровень жизни среди переживших войну, слабое здоровье и повышенный риск развития психических расстройств, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные исследования.

В исследовании приняли участие 20 тысяч респондентов в возрасте 50 и более лет из 12 стран Европы: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции и Швейцарии.

В частности, выяснилось, что для переживших Вторую мировую войну и их детей риск заболевания диабетом оказался на три процентных пункта выше, чем для других людей. А риск развития депрессии для них оказался выше на 5,8 %.