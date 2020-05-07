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Депутат Госдумы спел «День Победы» на алтайском языке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © отделение ЕР по РА

Депутат Государственной Думы от Республики Алтай Иван Белеков перевел легендарную песню «День Победы» на алтайский язык и спел ее под гитару. Запись он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

9 мая во всех регионах России и за рубежом пройдет международная акция «День Победы на разных языках», во время которой все желающие исполнят эту песню на своих родных языках.

Старт акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко. К ней призвали присоединиться Надежда Бабкина, Михаил Галустян, Евгений Петросян, Александр Коган и другие.

«Для меня, как сына фронтовика, работа над переводом была очень ответственной. Необходимо было подойти к этому, учитывая дух, традиции нашего народа, а также поэтический стиль песни», – цитирует Белекова пресс-служба реготделения «Единой России».

Участником акции может стать любой желающий, для этого нужно исполнить песню «День Победы» на своем родном языке. На сайте проекта для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков). Панель доступна в полноценном режиме с 8 мая.

Любой пользователь может также записать видеоролик с собственным исполнением песни и представить его на конкурс. Лучшие видео покажут по центральным ТВ-каналам.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.