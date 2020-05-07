Путин призвал вернуть нормальную жизнь «без перегибов»

После спада эпидемии коронавируса потребуется серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, однако «перегибать палку» при этой нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе правительственного совещания.

«С учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях», — подчеркнул он. Однако ослабевший бизнес можно задавить «формальными, избыточными, а порой бессмысленными» требованиями, отметил Путин.

Санитарные меры после возвращения нормальной жизни должны быть адекватными — в этом случае они смогут защищать граждан, при этом бизнес не столкнется с избыточными и бессмысленными требованиями.

«Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан», — подытожил глава государства.