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Путин призвал вернуть нормальную жизнь «без перегибов»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

После спада эпидемии коронавируса потребуется серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, однако «перегибать палку» при этой нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе правительственного совещания.

«С учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях», — подчеркнул он. Однако ослабевший бизнес можно задавить «формальными, избыточными, а порой бессмысленными» требованиями, отметил Путин.

Санитарные меры после возвращения нормальной жизни должны быть адекватными — в этом случае они смогут защищать граждан, при этом бизнес не столкнется с избыточными и бессмысленными требованиями.

«Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан», — подытожил глава государства.

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