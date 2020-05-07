Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева умерла в Москве после заражения коронавирусом, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Более месяца, 43 дня, она провела на искусственной вентиляции легких, аппарате ЭКМО. Несмотря на все принятые меры, осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, оказались не совместимы с жизнью», — говорится в сообщении.

Сергеева проработала в медицине более 30 лет. Женщина возглавляла поликлинику №180 с 2016 года. Департамент здравоохранения Москвы принес соболезнования родным и близким врача, а также ее коллегам.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, предоставляющий медикам, борющимся с коронавирусом, дополнительные страховые гарантии. Теперь в случае смерти медработника его родные получат единовременную выплату в размере 2,7 миллиона рублей.