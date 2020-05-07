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Половина магазинов одежды оказалась под угрозой закрытия

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пандемия коронавируса в России может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года, сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Офлайн будет вынужден сокращать свои площади по ряду причин: падение покупательского спроса в связи с сокращением доходов в результате кризиса, перетекание продаж в канал онлайн. Ожидается, что обороты продаж через онлайн-канал могут вырасти более чем в два раза. Это означает сокращение офлайн-площадей от 35% до 50%, — цитирует ТАСС Клейманс.

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По ее оценке, ожидается суммарное сокращение оборотов фешен-рынка в кризисном 2020 году до 35% в рублевом эквиваленте. При этом доля онлайн-продаж в 2020 году вырастет не менее чем в 2,5-3 раза в сравнении с 2019 годом, считает эксперт.

В прошлом году онлайн-продажи одежды составляли около 12% от общих оборотов, но с учетом сокращения рынка на треть и продолжающегося роста оборотов онлайн-продаж в абсолютных показателях доля онлайн-торговли может дойти до 30% от общих оборотов рынка, полагает эксперт.

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