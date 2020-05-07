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Россия разработает БТР для условий Крайнего Севера

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Новый гусеничный бронетранспортер, разрабатываемый сейчас в России, сможет выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера, сообщил гендиректор предприятия-разработчика ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

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«В настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Сроки и характеристики машины пока не буду оглашать, всему свое время», — сказал Красовицкий в интервью РИА Новости.

Ранее компания специализировалась исключительно на производстве колесной бронетехники. Среди самых известных проектов — семейство бронеавтомобилей «Тигр» и перспективная платформа «Бумеранг».

Сейчас основу транспортного парка арктических частей российской армии составляют гусеничные тягачи МТ-ЛБ разных модификаций и двухзвенные тягачи ДТ-10.

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Оборона #Оружие #Армия #ОПК
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