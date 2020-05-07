НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Темп заражения COVID-19 замедлился в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Еще 17 человек заболели коронавирусом за сутки в Алтайском крае, в предыдущие дни суточный прирост составлял 20-50 человек.

Сейчас, по данным оперштаба региона, всего в крае заболели 605 человек, из них 65 детей. Всего выздоровело 133 человека, за прошедшие сутки выписано – 23 человека. Три человека умерли.

Больше всего инфицированных в Змеиногорском районе (231 человек), где произошла вспышка болезни среди рабочих рудника. В Барнауле 177 зараженных, в Бийске – 46, в других городах и районах от 20 случаев и меньше.

На 7 мая на коронавирусную инфекцию в крае обследовано 36225 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 4611 человек. Снято наблюдение с 8926 человек.

Тема: Распространение коронавируса
Половина магазинов одежды оказалась под угрозой закрытия
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заразился коронавирусом
Выросло число заболевших с «зараженного» московского рейса на Алтае
Крым лишится курортного сезона
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились более 11 тысяч россиян
•
Госдолг США установил исторический рекорд
•
Половина магазинов одежды оказалась под угрозой закрытия
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Темп заражения COVID-19 замедлился в Алтайском крае
Сибирь 07.05.2020 17:02
СК сообщил подробности задержания Анатолия Быкова
Сибирь 07.05.2020 16:54
Выросло число заболевших с «зараженного» московского рейса на Алтае
Сибирь 07.05.2020 16:39
Военные отрепетировали авиапарад в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 07.05.2020 16:32
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
112137
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25585
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23462
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
12784
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились более 11 тысяч россиян
•
Госдолг США установил исторический рекорд
•
Половина магазинов одежды оказалась под угрозой закрытия
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.