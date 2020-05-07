Темп заражения COVID-19 замедлился в Алтайском крае

Еще 17 человек заболели коронавирусом за сутки в Алтайском крае, в предыдущие дни суточный прирост составлял 20-50 человек.

Сейчас, по данным оперштаба региона, всего в крае заболели 605 человек, из них 65 детей. Всего выздоровело 133 человека, за прошедшие сутки выписано – 23 человека. Три человека умерли.

Больше всего инфицированных в Змеиногорском районе (231 человек), где произошла вспышка болезни среди рабочих рудника. В Барнауле 177 зараженных, в Бийске – 46, в других городах и районах от 20 случаев и меньше.

На 7 мая на коронавирусную инфекцию в крае обследовано 36225 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 4611 человек. Снято наблюдение с 8926 человек.