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Авто умерших владельцев вычислят через приложение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

ГИБДД по Свердловской области тестирует новое мобильное приложение для поиска машин, чьи владельцы лишены водительских прав или скончались, сообщила пресс-служба ведомства.

Приложение называется «Мобильный розыск», в него загружена база номеров машин, чьи собственники умерли или были лишены водительских прав. Также можно загрузить данные о водителях, которые должны соблюдать режим самоизоляции. 

Устройство с установленной программой соединяется с камерами фотовидеофиксации, и если камера засекает подозрительный автомобиль, то на экране смартфона отображается снимок машины, ее госномер и причина, по которой она выделена в потоке. Для инспекторов, которые дежурят рядом, это сигнал для остановки авто и проверки водителя.

Аналогичная система «Пит-Стоп» работает в Москве. Пока нет информации, будут ли подобные приложения распространяться по всей стране.

По данным ГИБДД на конец марта, в России выявлено более 300 тысяч транспортных средств, принадлежавших умершим владельцам. Более 80 тысяч автомобилей, владельцы которых умерли и на которых сейчас ездят другие люди, объявлены в розыск.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.