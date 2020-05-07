Авто умерших владельцев вычислят через приложение

ГИБДД по Свердловской области тестирует новое мобильное приложение для поиска машин, чьи владельцы лишены водительских прав или скончались, сообщила пресс-служба ведомства.

Приложение называется «Мобильный розыск», в него загружена база номеров машин, чьи собственники умерли или были лишены водительских прав. Также можно загрузить данные о водителях, которые должны соблюдать режим самоизоляции.

Устройство с установленной программой соединяется с камерами фотовидеофиксации, и если камера засекает подозрительный автомобиль, то на экране смартфона отображается снимок машины, ее госномер и причина, по которой она выделена в потоке. Для инспекторов, которые дежурят рядом, это сигнал для остановки авто и проверки водителя.

Аналогичная система «Пит-Стоп» работает в Москве. Пока нет информации, будут ли подобные приложения распространяться по всей стране.

По данным ГИБДД на конец марта, в России выявлено более 300 тысяч транспортных средств, принадлежавших умершим владельцам. Более 80 тысяч автомобилей, владельцы которых умерли и на которых сейчас ездят другие люди, объявлены в розыск.