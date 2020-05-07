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Выросло число заболевших с «зараженного» московского рейса на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роспотребнадзор РА

Коронавирус подтвердили уже у пятого пассажира рейса Москва – Горно-Алтайск, прилетевшего из столицы 3 мая.

По данным оперштаба республики, заболевший – это 43-летний житель Горно-Алтайска, прибывший из другого региона в минувшее воскресенье вместе с супругой. У нее коронавирус подтвердили еще 4 мая – на следующий день после прибытия самолета.

Источник Sibnet.ru в санитарных службах республики отмечает, что пятеро последних заболевших в регионе прибыли на одном и том же самолете. Всего на нем прилетели 44 пассажира. 

В воскресенье сообщалось, что сразу после посадки один из пассажиров рейса подошел к сотрудникам Роспотребнадзора в аэропорту и признался, что месяц контактировал с больным человеком, и сам более уже некоторое время – у него повышена температура, он не ощущает запахов. Его госпитализировали, в тот же день диагноз подтвердился.

Всего в Республике Алтай лабораторно подтвержден 41 случай заболевания, четыре человека ранее выздоровели и были выписаны, а двое бессимптомных больных еще раньше уехали домой в Томскую область, не узнав диагноз, их поместили в больницу уже по месту жительства. 

Сразу осле прибытия «инфицированного» рейса в Республике Алтай был введён масочный режим, действует режим самоизоляции, закрыты все турбазы и гостиницы, а на въездах в регион дежурят патрульные службы. Авиакомпания S7 приостанавливала полеты на Москву, но 23 апреля возобновила их вопреки просьбам руководства республики и протестам местных жителей.

Тема: Распространение коронавируса
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