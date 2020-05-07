НАВЕРХ

Военные отрепетировали авиапарад в Новосибирске. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
95 0
Фото: © пресс-служба ЦВО

Генеральная репетиция пролета авиации над площадью Ленина в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов прошла в Новосибирске, 9 мая авиация пролетит в 10.30, сообщает пресс-служба ЦВО.

Демонстрационный пролет авиации состоится 9 мая в 10.30 по местному времени. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. 


В репетиции приняли участие военные летчики отдельного вертолетного полка и авиабазы «Канск» Центрального военного округа. Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. 


В ходе генеральной репетиции летчики отработали все элементы предстоящего торжественного мероприятия, чтобы во всей красе показать свои боевые машины.

В пролете задействованы десять единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Фото: © пресс-служба ЦВО
Еще по теме
Россия разработает БТР для условий Крайнего Севера
Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России
Состоялась репетиция воздушной части парада Победы в Москве
Рассекречены документы о штурме Берлина
смотреть все
Новосибирск #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились более 11 тысяч россиян
•
Крым лишится курортного сезона
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Темп заражения COVID-19 замедлился в Алтайском крае
Сибирь 07.05.2020 17:02
СК сообщил подробности задержания Анатолия Быкова
Сибирь 07.05.2020 16:54
Выросло число заболевших с «зараженного» московского рейса на Алтае
Сибирь 07.05.2020 16:39
Военные отрепетировали авиапарад в Новосибирске. ФОТО
Сибирь 07.05.2020 16:32
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
111435
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25570
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23413
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12170
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились более 11 тысяч россиян
•
Крым лишится курортного сезона
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.