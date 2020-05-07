Военные отрепетировали авиапарад в Новосибирске. ФОТО

Генеральная репетиция пролета авиации над площадью Ленина в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов прошла в Новосибирске, 9 мая авиация пролетит в 10.30, сообщает пресс-служба ЦВО.



Демонстрационный пролет авиации состоится 9 мая в 10.30 по местному времени. Наиболее масштабные полеты пройдут в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

В репетиции приняли участие военные летчики отдельного вертолетного полка и авиабазы «Канск» Центрального военного округа. Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае.

В ходе генеральной репетиции летчики отработали все элементы предстоящего торжественного мероприятия, чтобы во всей красе показать свои боевые машины.

В пролете задействованы десять единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.