Дополнительные пожарные подразделения создадут в Забайкалье

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование Забайкальского края, чтобы повысить защищенность края пожарными подразделениями, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В конце апреля губернатор Забайкальского края Александр Осипов доложил президенту России о ситуации с пожарами в регионе. Глава региона заявил, что из-за размера края и больших расстояний между поселками пожарным прикрытием в нормативные сроки не охвачено около половины населенных пунктов, то есть пожарные не могут приехать туда вовремя.

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Путин поручил правительству РФ рассмотреть предложения Осипова по борьбе с пожарами и определить варианты возможного финансирования на усиление пожарных формирований и приобретение новой специализированной техники.

Также президент поручил федеральным и региональным властям рассмотреть возможность выделения финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы и закупку дополнительной пожарной техники. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 июня 2020 года.