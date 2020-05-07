Учительница отсудила деньги у Минобразования Новосибирской области

Учительница отсудила 100 тысяч рублей у Министерства образования Новосибирской области, сообщает прокуратура региона.

Учитель истории средней общеобразовательной школы с 36-летним педагогическим стажем уволилась в связи с выходом на пенсию по старости. Педагогический работник получила в качестве меры социальной поддержки единовременное пособие. Но из-за допущенной ошибки в расчетах размера среднего заработка учителю была выплачена меньшая сумма.



Учительница обратилась в социальные службы и Министерство образования Новосибирской области, но результата не было. Прокурор региона обратился в Центральный районный суд Новосибирска с иском к министерству о взыскании недополученного единовременного пособия в размере более 100 тысяч рублей. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Женщина получит все положенные ей деньги.