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Крым лишится курортного сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курортный сезон в Крыму этим летом вряд ли состоится, предприятия курортной сферы в ближайшее время не смогут заработать, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Работа предприятий различных сфер деятельности и организаций Крыма начнется с 18 мая, однако в список предприятий и сфер деятельности, которым будет разрешено начать работу, не вошли отели, санатории и пансионаты полуострова.

«Мы вчера говорили с представителями курортной сферы — отдельно курортная сфера, общепит, те виды деятельности, которые без перспективы открыться в ближайшее время… Понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Открытие предприятий этой сферы деятельности возможно только при благоприятном развитии ситуации с распространением COVID-19. Сейчас обсуждаются различные варианты поддержки предпринимателей курортной сферы.

С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах. Коронавирусной инфекцией в Крыму на утро четверга заболели 168 человек, за последние сутки выявлено восемь новых случаев.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.