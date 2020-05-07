Крым лишится курортного сезона

Курортный сезон в Крыму этим летом вряд ли состоится, предприятия курортной сферы в ближайшее время не смогут заработать, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Работа предприятий различных сфер деятельности и организаций Крыма начнется с 18 мая, однако в список предприятий и сфер деятельности, которым будет разрешено начать работу, не вошли отели, санатории и пансионаты полуострова.

«Мы вчера говорили с представителями курортной сферы — отдельно курортная сфера, общепит, те виды деятельности, которые без перспективы открыться в ближайшее время… Понимание, что курортный сезон вряд ли, честно говорим, состоится», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Открытие предприятий этой сферы деятельности возможно только при благоприятном развитии ситуации с распространением COVID-19. Сейчас обсуждаются различные варианты поддержки предпринимателей курортной сферы.

С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах. Коронавирусной инфекцией в Крыму на утро четверга заболели 168 человек, за последние сутки выявлено восемь новых случаев.