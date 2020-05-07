Microsoft выпустит Windows 10X для ноутбуков

Операционная система Windows 10X, предназначавшаяся изначально для устройств с двумя дисплеями, сначала появится на традиционных ноутбуках, сообщил руководитель направления Windows и устройств в Microsoft Панос Панай.

«Мир сегодня стал совсем не таким, каким был в октябре прошлого года» — тогда Microsoft анонсировала выход двухэкранного Surface Neo, своеобразного «сиамского» планшета-ноутбука, работающего на Windows 10X, приводит «Вести» слова Паная.

В то же время, гибкость новой операционной системы позволила легко адаптировать ее для более традиционного форм-фактора ноутбука с одним экраном и физической клавиатурой. Именно на таких устройствах и дебютирует инновационная ОС, но когда именно — в Microsoft пока не говорят.

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Windows 10X отличается от обычной Windows 10 более минималистичным, простым и современным интерфейсом. При его разработке Microsoft фокусировалась на оптимизации работы с меню «Пуск», многозадачности и быстром доступе к настройкам. Кроме того, предусмотрен запуск приложений в специальной «песочнице» с целью оптимизировать производительность и повысить безопасность.

Не исключено, что в результате Microsoft выпустит некий аналог гугловской Chrome OS, который позволит недорогим устройствам с Windows 10X конкурировать с «хромбуками» за рынок образовательных учреждений.