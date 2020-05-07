Китайцев на забайкальских стройках заменят студентами и безработными

Студенческие отряды и безработные выйдут на стройплощадки вместо рабочих из КНР на время ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщил представитель пресс-служба краевого правительства.

Из девяти застройщиков первая компания, которая приняла наше предложение по приему незанятого населения на работу – «Энергожилстрой». При отборе было определено порядка 80 человек. Сейчас решается вопрос о заключении договоров и трудоустройстве с испытательным сроком.

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Компания «РУС» также планирует привлечь около 30 человек по тем же востребованным сейчас профессиям, но здесь добавились сварщики, пишет «Чита.ру» ссылкой на представителя пресс-службы. Сейчас застройщикам требуется около 3 тысяч специалистов разных профессий

Среди зарегистрированных в центре занятости забайкальцев были отобраны только 362 человека, у которых есть желание и профессиональные навыки для работы на стройплощадках на сдельных условиях оплаты труда. Среди представителей строительных студенческих отрядов пока рассмотрено трудоустройство порядка 40 человек, всего в них числится 560 человек.