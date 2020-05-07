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Коронавирусом за сутки заразились более 11 тысяч россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

11231 новый случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в России на утро 7 мая, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в стране инфицированы 177160 человек, Россия по этому показателю вышла на пятое место в мире.

Случаи выявлены в 84 российских регионах. Больше всего заболевших в Москве (6703 человека за минувшие сутки), Подмосковье (842), Нижегородской области (312), Петербурге (306), Дагестане и Татарстане (по 105 человек за сутки), отмечается в сообщении.

За последние сутки скончались еще 88 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 1625 человек. Также выздоровели 23803 человека. За весь период поправились 23803 человека.

В стране проведены более 4,8 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции. За последние сутки было проведено почти 170 тысяч тестов.

Тема: Распространение коронавируса
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