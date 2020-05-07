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Найдена ближайшая к Земле черная дыра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила ближайшую к Солнечной системе черную дыру.

Космический объект находится в тысяче световых лет от Земли и входит в систему звезд, видимую «невооруженным глазом», пишет журнал Astronomy & Astrophysics. Система имеет цифровое имя HR6819.

Изначально ученые следили за системой, чтобы изучить взаимодействие звезд, однако в итоге в ней было обнаружено дополнительное тело, которое оказалось черной дырой. Система настолько близка к Земле, что ее звезды можно рассмотреть на небе без бинокля или телескопа.

Наблюдения показали, что одна из двух видимых звезд обращается вокруг невидимого тела за 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой внутренней пары. Отмечается, что исследователи на сегодня обнаружили в Галактике лишь пару десятков черных дыр.

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