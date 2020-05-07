Спортсмены снялись в фильме «Внуки Победы»

Документальный фильм «Внуки Победы» со спортсменами, деды которых участвовали в Великой отечественной войне, покажут на канале «Матч ТВ» 9 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

Центральной фигурой документального спецпроекта «Матч ТВ» станет легенда советской легкой атлетики Галина Зыбина. Она стала олимпийской чемпионкой в толкании ядра спустя семь лет после Великой Победы. Она единственная из нынешних спортсменов застала блокаду Ленинграда, и имеет медаль «За оборону Ленинграда».

Другие спортсмены вспомнят о подвигах своих дедов. В фильме снялись борец Александр Карелин, боксер Николай Валуев, хоккеисты Максим Сушинский, Сергей Андронов и Егор Яковлев, фигуристы Дмитрий Козловский и Елизавета Туктамышева, футболисты Сергей Семак и Владимир Габулов, примы художественной гимнастики Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева и другие.

Авторский коллектив работал над проектом совместно со спортсменами и их родителями, разыскивал недостающие архивные документы, помогал установить факты, о которых в их семьях не было известно практически ничего.

Фильм будет состоять из двух серий. Обе части документального фильма «Внуки Победы» будут показаны на «Матч ТВ» 9 мая. Первая выйдет в эфир в 14.45 по московскому времени, вторая — в 18.05.