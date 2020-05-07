НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Спортсмены снялись в фильме «Внуки Победы»

Источник:
Sibnet.ru
75 0
Фото: Unknown (Mondadori Publishers)

Документальный фильм «Внуки Победы» со спортсменами, деды которых участвовали в Великой отечественной войне, покажут на канале «Матч ТВ» 9 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

Центральной фигурой документального спецпроекта «Матч ТВ» станет легенда советской легкой атлетики Галина Зыбина. Она стала олимпийской чемпионкой в толкании ядра спустя семь лет после Великой Победы. Она единственная из нынешних спортсменов застала блокаду Ленинграда, и имеет медаль «За оборону Ленинграда».

Другие спортсмены вспомнят о подвигах своих дедов. В фильме снялись борец Александр Карелин, боксер Николай Валуев, хоккеисты Максим Сушинский, Сергей Андронов и Егор Яковлев, фигуристы Дмитрий Козловский и Елизавета Туктамышева, футболисты Сергей Семак и Владимир Габулов, примы художественной гимнастики Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева и другие.

Авторский коллектив работал над проектом совместно со спортсменами и их родителями, разыскивал недостающие архивные документы, помогал установить факты, о которых в их семьях не было известно практически ничего.

Фильм будет состоять из двух серий. Обе части документального фильма «Внуки Победы» будут показаны на «Матч ТВ» 9 мая. Первая выйдет в эфир в 14.45 по московскому времени, вторая — в 18.05.


Еще по теме
Кадры из нового «Аватара» показали подводные сцены. ФОТО
Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» про подростков в 90-е покажут на ТНТ
Составлен рейтинг любимых у россиян военных фильмов
Фильм дня: «Кукушка»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Китайцев на забайкальских стройках заменят студентами и безработными
Сибирь 07.05.2020 15:05
Пьяный пенсионер в Бурятии жестоко зарезал обидчика
Сибирь 07.05.2020 14:13
Больницу в Кузбассе «законсервировали» с людьми из-за коронавируса
Сибирь 07.05.2020 13:34
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Сибирь 07.05.2020 12:38
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
110939
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25545
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23368
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12120
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42