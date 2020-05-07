Больницу в Кузбассе «законсервировали» с людьми из-за коронавируса

Случаи заражения коронавирусом выявлены у сотрудников городской больницы Новокузнецка, она теперь закрыта на две недели с персоналом и пациентами, рассказал глава города Сергей Кузнецов в эфире местного телевидения в четверг.

По словам Кузнецова, в поликлинику городского кардиологического диспансера, который является одним из бывших отделений ГКБ №2, с жалобами на сердце пришел пациент, где его также обследовали на коронавирус. Анализы дали отрицательный результат, после чего он поехал в кардиоцентр в Кемерово, где у него выявили коронавирус.

«Сейчас мы пожинаем плоды. У нас уже больше 10 человек медицинского персонала с COVID, есть и пациенты, которые прошли через горбольницу №2. Больницу мы были вынуждены законсервировать. Там же в ней находятся пациенты и врачи, и они не будут выходить из этой "консервной банки" в течение двух недель, затем будет другая терапия», — сказал градоначальник.

Он добавил, что было выявлено более 500 человек, лечившихся и проходивших обследование в горбольнице в апреле, у всех взяли анализы на коронавирус и выдали предписания для соблюдения режима самоизоляции.

Кузнецов отметил, что Новокузнецк лидирует в Кузбассе по выявленным случаям COVID-19, опасный вирус подтвержден у 70 человек, из них 34 случая выявлены в мае. Еще 1 тысяча местных жителей находится под наблюдением медиков.

По данным областных властей, на утро четверга в регионе подтверждено 204 случая заражения коронавирусом, 28 человек выздоровели, четверо умерли.