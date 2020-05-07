НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты

Источник:
«Коммерсантъ»
277 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство России подготовило законопроект, позволяющий воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии.

Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали “Ъ” источники в отрасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПринудительная самоизоляция: какие чрезвычайные режимы бывают

В авиации, как пишет издание меру называют спасительной, отмечая, что в противном случае отрасль ждут массовые банкротства. Но эксперты полагают, что решение задним числом лишить пассажиров возможности вернуть свои деньги противоречит общим нормам права.

Пассажиропоток в авиации на конец марта упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний — выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее — остаются почти неизменными. альтернативного инструмента быстрого урегулирования систему сертификатов, и пассажиры ее приняли»,— сказал он.

Еще по теме
Четыре зараженных пассажира прилетели в Горный Алтай одним самолетом
Озвучены оптимистичные сроки возвращения международных рейсов
Невыход частных перевозчиков парализовал Новокузнецк
Forbes назвал самые удобные аэропорты России
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Деньги #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Китайцев на забайкальских стройках заменят студентами и безработными
Сибирь 07.05.2020 15:05
Пьяный пенсионер в Бурятии жестоко зарезал обидчика
Сибирь 07.05.2020 14:13
Больницу в Кузбассе «законсервировали» с людьми из-за коронавируса
Сибирь 07.05.2020 13:34
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Сибирь 07.05.2020 12:38
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
110937
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25545
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23367
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12120
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42