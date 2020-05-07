Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты

Правительство России подготовило законопроект, позволяющий воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии.

Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали “Ъ” источники в отрасли.

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В авиации, как пишет издание меру называют спасительной, отмечая, что в противном случае отрасль ждут массовые банкротства. Но эксперты полагают, что решение задним числом лишить пассажиров возможности вернуть свои деньги противоречит общим нормам права.

Пассажиропоток в авиации на конец марта упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний — выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее — остаются почти неизменными. альтернативного инструмента быстрого урегулирования систему сертификатов, и пассажиры ее приняли»,— сказал он.