НАВЕРХ

Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Источник:
Sibnet.ru
521 2
Фото: © Быков с Александром Уссом. Заксобрание Красноярского края

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.

«Да (задержан). Подозревают в убийствах прошлых лет», — цитируетТАСС  источника в правоохранительных органах, который уточнил, что речь идет об организации заказных убийств.

До этого другой бывший депутат Владимир Владимиров снял видео, на котором у дома Быкова стоит ОМОН.


Ранее Быков был признан виновным в заказе убийства его знакомого Вилора Струганова в 2000 году. Гибель Струганова оказалась инсценировкой правоохранительных органов. За это преступление Быков был осужден на 6,5 лет лишения свободы условно. В 2005 году суд снял условный срок и погасил судимость Быкова. 

В 2009 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск предпринимателя, обвинившего РФ в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации. 

После вынесения приговора по делу об убийстве Струганова Быков трижды избирался в Законодательное собрание Красноярского края (в 2003, 2007 и 2011 годах) под одномандатному округу, уверенно обходя конкурентов. 

Еще по теме
Пьяный пенсионер в Бурятии жестоко зарезал обидчика
Жительница Красноярского края сожгла тело мужа в бане
Житель Алтая убил жену и зарезал себя
Красноярец предстанет перед судом за запуск кошки в мусоропровод
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Китайцев на забайкальских стройках заменят студентами и безработными
Сибирь 07.05.2020 15:05
Пьяный пенсионер в Бурятии жестоко зарезал обидчика
Сибирь 07.05.2020 14:13
Больницу в Кузбассе «законсервировали» с людьми из-за коронавируса
Сибирь 07.05.2020 13:34
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Сибирь 07.05.2020 12:38
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
110935
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25545
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23366
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12120
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Перевозчикам разрешат не возвращать людям деньги за билеты
•
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.