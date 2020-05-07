Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.

«Да (задержан). Подозревают в убийствах прошлых лет», — цитируетТАСС источника в правоохранительных органах, который уточнил, что речь идет об организации заказных убийств.

До этого другой бывший депутат Владимир Владимиров снял видео, на котором у дома Быкова стоит ОМОН.

Ранее Быков был признан виновным в заказе убийства его знакомого Вилора Струганова в 2000 году. Гибель Струганова оказалась инсценировкой правоохранительных органов. За это преступление Быков был осужден на 6,5 лет лишения свободы условно. В 2005 году суд снял условный срок и погасил судимость Быкова.

В 2009 году Европейский суд по правам человека удовлетворил иск предпринимателя, обвинившего РФ в незаконном использовании в судебном процессе против него данных, полученных в результате спецоперации.

После вынесения приговора по делу об убийстве Струганова Быков трижды избирался в Законодательное собрание Красноярского края (в 2003, 2007 и 2011 годах) под одномандатному округу, уверенно обходя конкурентов.