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Польза детских смесей оказалась преувеличенной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © publicdomainpictures.net

Заявления о пользе детских молочных смесей, которые производители размещают на упаковке или используют в рекламе, зачастую оказываются необоснованными и могут вводить в заблуждение родителей и врачей, выяснили исследователи Сеченовского университета и их коллеги из Великобритании.

«Молочные смеси являются важным продуктом, который дети употребляют в большом объеме (относительно массы тела). Тем не менее, когда мы изучаем заявления производителей о высокой пользе смеси для здоровья ребенка, мы не находим тому достаточных доказательств», — цитирует ТАСС ведущего автора исследования Роберта Бойла.

Молочные смеси, несмотря на все попытки повысить их качество за последние 150 лет, все еще значительно уступают грудному молоку как по составу, так и по безопасности для ребенка. При этом исследователи отмечают, что требования к их рекламе почти не отличаются от других продуктов, что позволяет производителям делать заявления о пользе смесей без достаточных доказательств.

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Заявления производителей смесей о том, что они «снижают риск развития аллергии на коровье молоко», «способствуют развитию интеллекта» или «облегчают колики и улучшают пищеварение», имеют довольно слабое научное обоснование. В некоторых случаях производители ссылаются на исследования, которые не дали однозначных выводов, в других — на результаты, которые исследователи не подтвердили, а иногда и вовсе оставляют заявления без обоснования.

Некоторые производители используют в качестве доказательства тексты выступлений на конференциях, а не статьи из научных журналов, которые проходят рецензирование. Другие подбирают данные таким образом, чтобы получить желаемый вывод, и умалчивают о противоречащих ему наблюдениях.

Ученые предлагают внести ряд изменений в правила производства и рекламирования детских смесей. Во-первых, любое изменение состава должно быть одобрено регулятором до начала продажи. Во-вторых, требования к обоснованию заявлений должны быть намного выше, чем сейчас. В-третьих, если какое-то изменение в составе действительно сделало продукт полезнее, оно должно стать обязательным для всех производителей.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.