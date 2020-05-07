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Кадры из нового «Аватара» показали подводные сцены. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Кинокомпания 20th Century Fox, режиссер Джеймс Кэмерон.

Создатели второй части «Аватара» показали кадры со съемок под водой, новый фильм планируют выпустить уже в 2021 году.

Фотографии со съемок опубликованы в официальном Twitter-аккаунте фильма. На снимках изображены актеры в большом бассейне, большая часть которого покрыта белыми шариками, а на мостике съемочным процессом руководит режиссер Джеймс Кэмерон.

«Интересный факт: этот слой белого цвета на поверхности воды состоит из плавающих шариков, которые не дают свету мешать съемке под водой», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте о приспособлениях на съемочной площадке.

Во второй части «Аватара» Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2021 года.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.

Иркут 69

Поручаю поручать... ☺️Ответственность на подчиненных, финансирование в ноль. Одни указивки.