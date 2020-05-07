Кадры из нового «Аватара» показали подводные сцены. ФОТО

Создатели второй части «Аватара» показали кадры со съемок под водой, новый фильм планируют выпустить уже в 2021 году.

Фотографии со съемок опубликованы в официальном Twitter-аккаунте фильма. На снимках изображены актеры в большом бассейне, большая часть которого покрыта белыми шариками, а на мостике съемочным процессом руководит режиссер Джеймс Кэмерон.

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.



Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF — Avatar (@officialavatar) May 6, 2020

«Интересный факт: этот слой белого цвета на поверхности воды состоит из плавающих шариков, которые не дают свету мешать съемке под водой», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте о приспособлениях на съемочной площадке.

Во второй части «Аватара» Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от бизнесменов с Земли. Теперь ему есть за кого бороться — с Джейком его прекрасная возлюбленная Нейтири. Когда на Пандору возвращаются до зубов вооруженные земляне, Джейк готов дать им отпор.

Премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2021 года.