Кассир в Новосибирске отказался обслуживать покупателей без масок

Кассиры отказались обслуживать покупателей без масок в магазинах Новосибирска, они вызывали службу охраны, сообщает Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

Обязательное ношение масок в магазинах и других общественных местах введено в Новосибирской области. В супермаркете на улице Королева кассиры дважды вызвали охранников из-за покупателей, которые отказывались от ношения выданных им масок.

Молодой человек днем в супермаркете не воспользовался выданной на входе бесплатной маской. Конфликт возник, когда продавец отказалась рассчитать парня без маски. Сотрудники агентства безопасности убедили молодого человека надеть маску в магазине.

Аналогичная ситуация возникла в этом же супермаркете вечером. Двое молодых людей принципиально не хотели пользоваться масками и устроили на кассе скандал. Они громко возмущались, используя ненормативную лексику, искусственно создали очередь и мешали обслуживанию других посетителей. Нарушители были задержаны бойцами группы быстрого реагирования ГВАРДИИ и переданы сотрудникам полиции.