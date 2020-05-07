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Кассир в Новосибирске отказался обслуживать покупателей без масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кассиры отказались обслуживать покупателей без масок в магазинах Новосибирска, они вызывали службу охраны, сообщает Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

Обязательное ношение масок в магазинах и других общественных местах введено в Новосибирской области. В супермаркете на улице Королева кассиры дважды вызвали охранников из-за покупателей, которые отказывались от ношения выданных им масок.

Молодой человек днем в супермаркете не воспользовался выданной на входе бесплатной маской. Конфликт возник, когда продавец отказалась рассчитать парня без маски. Сотрудники агентства безопасности убедили молодого человека надеть маску в магазине.

Аналогичная ситуация возникла в этом же супермаркете вечером. Двое молодых людей принципиально не хотели пользоваться масками и устроили на кассе скандал. Они громко возмущались, используя ненормативную лексику, искусственно создали очередь и мешали обслуживанию других посетителей. Нарушители были задержаны бойцами группы быстрого реагирования ГВАРДИИ и переданы сотрудникам полиции.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.

btr30

нам это гражданам страны, а что не было оптимизации? те закрытие , сокращение медучереждений? у нас стоматологи...