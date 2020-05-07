НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Байкальских медведей проверили на упитанность. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
132 0

Сотрудники «Заповедного Подлеморья» начали учет бурых медведей, живущих на берегу Байкала. Специалистам предстоит узнать, стало ли медведей больше, насколько они упитаны, и не охотятся ли на косолапых браконьеры, сообщила пресс-служба заповедника.

Учет численности медведей проводится ежегодно. Посчитать точную их численность сложно, но можно получить достоверную информацию о том, каково общее состояние популяции, стало ли медведей больше, голодно ли им, какова их упитанность, сколько медведицы принесли медвежат и другую интересную информацию.

Мониторинг популяции косолапых в заповеднике проводится в течение всего года за исключением времени, когда медведи уходят зимнюю спячку. Учитывают популяцию по следам на контрольных участках и визуально с лодки.

Второй способ — учет после распаления льда, когда мишек не берег привлекает обилие корма — байкальский ручейник, икра бычков-подкаменщиков, а кое-где и выбрасывает туши погибшей нерпы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРедкие змеи проснулись у побережья Байкала

Сейчас специалисты провели учет по следам и обнаружили на 30 километрах береговой полосы полуострова Святой Нос следы восьми разных особей бурого медведя, а одного косолапого жителя заповедника повстречали на берегу.

Примерно столько же следов отмечалось и в предыдущие годы. Значит на 10-15 квадратных километрах территории обитает один медведь. Это нормальная плотность. Кроме учета численности, госинспекторы проверяют, не охотятся ли на бурых жителей тайги браконьеры.

Еще по теме
Прыткие ящерицы устроили брачные игры в Красноярском крае
Редкие змеи проснулись у побережья Байкала
Кошка сама принесла больного котенка в клинику
Скелет «безумного зверя» впервые раскопали палеонтологи
смотреть все
Жизнь #Звери #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19
•
Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Сибирь 07.05.2020 12:38
Кассир в Новосибирске отказался обслуживать покупателей без масок
Сибирь 07.05.2020 12:00
Неустойчивая погода ожидается в мае в Новосибирске
Сибирь 07.05.2020 11:22
Байкальских медведей проверили на упитанность. ВИДЕО
Сибирь 07.05.2020 11:21
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
110489
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25522
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23291
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12066
Обсуждение (0)
Кинотеатр wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19
•
Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42