Байкальских медведей проверили на упитанность. ВИДЕО

Сотрудники «Заповедного Подлеморья» начали учет бурых медведей, живущих на берегу Байкала. Специалистам предстоит узнать, стало ли медведей больше, насколько они упитаны, и не охотятся ли на косолапых браконьеры, сообщила пресс-служба заповедника.

Учет численности медведей проводится ежегодно. Посчитать точную их численность сложно, но можно получить достоверную информацию о том, каково общее состояние популяции, стало ли медведей больше, голодно ли им, какова их упитанность, сколько медведицы принесли медвежат и другую интересную информацию.

Мониторинг популяции косолапых в заповеднике проводится в течение всего года за исключением времени, когда медведи уходят зимнюю спячку. Учитывают популяцию по следам на контрольных участках и визуально с лодки.

Второй способ — учет после распаления льда, когда мишек не берег привлекает обилие корма — байкальский ручейник, икра бычков-подкаменщиков, а кое-где и выбрасывает туши погибшей нерпы.

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Сейчас специалисты провели учет по следам и обнаружили на 30 километрах береговой полосы полуострова Святой Нос следы восьми разных особей бурого медведя, а одного косолапого жителя заповедника повстречали на берегу.

Примерно столько же следов отмечалось и в предыдущие годы. Значит на 10-15 квадратных километрах территории обитает один медведь. Это нормальная плотность. Кроме учета численности, госинспекторы проверяют, не охотятся ли на бурых жителей тайги браконьеры.