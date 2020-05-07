Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2% годовых, сообщается на сайте «ДомКлик».

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Такая ставка доступна при приобретении квартиры у застройщика, входящего в список аккредитованных банком и участвующих в программе субсидирования. При обращении надо уточнять, участвует ли в акции интересующий клиента дом.

Минимальная ставка при покупке готового жилья — 8,1%. Такая ставка доступна зарплатным клиентам Сбербанка, участвующим в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3 процента» на «ДомКлик».

В апреле президент Владимир Путин сообщил о запуске программы льготной ипотеки по ставке 6,5%. Принять участие в ней можно до 1 ноября. Минимальный взнос составит 20%, ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита