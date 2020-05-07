Очаг коронавируса выявили в больнице Иркутска

Коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медработников в городской больнице №1 в Иркутске. До конца недели будут обследованы все медики, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Признаки заболевания появились 30 апреля у некоторых госпитализированных и медиков. В результате у 24 пациентов и 12 работников больницы тесты дали положительный результат.

Их перевели в иркутскую областную инфекционную больницу. Сейчас терапевтическое, гастроэнтерологическое, неврологическое, реабилитационное, урологическое отделения и плановая и гнойная хирургия закрыты на карантин.

«Ситуация сложная, но не критическая. Мы уже обследовали всех пациентов, а это более двухсот человек и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные. Сегодня взяли еще 160 проб у медиков. Полностью весь персонал будет обследован до конца недели», — сообщила главный врач медучреждения Любовь Лялина.

Главврач отметила, что сейчас во всех отделениях учреждения проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия – ведется дезинфекция. Все пациенты больницы получают необходимое лечение. Выписка людей будет производиться вне зависимости от действия карантина в больнице, который продлится до 17 мая.

По данным оперативного штаба на четверг, 7 мая, в Иркутской области за последние сутки выявили 18 больных с коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 255. За все время выздоровело 75 человек, шесть пациентов скончались.