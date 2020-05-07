НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Очаг коронавируса выявили в больнице Иркутска

Источник:
Sibnet.ru
171 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медработников в городской больнице №1 в Иркутске. До конца недели будут обследованы все медики, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Признаки заболевания появились 30 апреля у некоторых госпитализированных и медиков. В результате у 24 пациентов и 12 работников больницы тесты дали положительный результат. 

Их перевели в иркутскую областную инфекционную больницу. Сейчас терапевтическое, гастроэнтерологическое, неврологическое, реабилитационное, урологическое отделения и плановая и гнойная хирургия закрыты на карантин.

«Ситуация сложная, но не критическая. Мы уже обследовали всех пациентов, а это более двухсот человек и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные. Сегодня взяли еще 160 проб у медиков. Полностью весь персонал будет обследован до конца недели», — сообщила главный врач медучреждения Любовь Лялина.

Главврач отметила, что сейчас во всех отделениях учреждения проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия – ведется дезинфекция. Все пациенты больницы получают необходимое лечение. Выписка людей будет производиться вне зависимости от действия карантина в больнице, который продлится до 17 мая.

По данным оперативного штаба на четверг, 7 мая, в Иркутской области за последние сутки выявили 18 больных с коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 255. За все время выздоровело 75 человек, шесть пациентов скончались.

Тема: Распространение коронавируса
Путин сообщил, что Мишустин пошел на поправку
Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19
Молодая женщина с коронавирусом умерла в Новосибирске
ЕГЭ предложили перенести на конец лета
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19
•
Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Сибирь 07.05.2020 12:38
Кассир в Новосибирске отказался обслуживать покупателей без масок
Сибирь 07.05.2020 12:00
Неустойчивая погода ожидается в мае в Новосибирске
Сибирь 07.05.2020 11:22
Байкальских медведей проверили на упитанность. ВИДЕО
Сибирь 07.05.2020 11:21
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
110487
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25522
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23290
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12066
Обсуждение (0)
Кинотеатр wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19
•
Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42