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Наказания за пожары ужесточат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский краевой лесопожарный центр

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, сообщается на сайте Кремля.

В поручении говорится, что власти должны представить «предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям».

Срок исполнения поручения — 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев и региональные власти.

Согласно действующему КоАП, за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в лесах и во время действия особого противопожарного режима, гражданин может быть оштрафован максимум на 5 тысяч рублей, для юридических лиц максимальный размер штрафа — 1 миллион рублей.

По данным МЧС на начало мая, в 60 регионах страны объявлен особый противопожарный режим.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.

btr30

нам это гражданам страны, а что не было оптимизации? те закрытие , сокращение медучереждений? у нас стоматологи...