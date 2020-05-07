Наказания за пожары ужесточат

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС до 1 июня представить предложения о повышении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, сообщается на сайте Кремля.

В поручении говорится, что власти должны представить «предложения о внесении в законодательство РФ изменений, направленных на повышение ответственности граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности и нанесение ущерба зданиям, сооружениям, объектам сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственным посевам и лесным насаждениям».

Срок исполнения поручения — 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев и региональные власти.

Согласно действующему КоАП, за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе в лесах и во время действия особого противопожарного режима, гражданин может быть оштрафован максимум на 5 тысяч рублей, для юридических лиц максимальный размер штрафа — 1 миллион рублей.

По данным МЧС на начало мая, в 60 регионах страны объявлен особый противопожарный режим.