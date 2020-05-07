НАВЕРХ

Неустойчивая погода ожидается в мае в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Чередование жарких и прохладных дней ожидается в мае в Новосибирске, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Во второй и третьей декаде мая ожидаются колебания температуры, в ночные часы возможны заморозки. В отдельные периоды температура воздуха будет достигать 22-29 градусов тепла. Погода будет неустойчивая с чередованием сухих и влажных периодов, как обычно в мае в Сибири», — рассказал синоптик.

По его словам, среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса. Среднемесячная температура мая в норме составляет 9-11 градусов тепла.

Еще по теме
Резкое похолодание со снегом придет в Восточную Сибирь
Синоптики описали погоду на 9 мая в Новосибирске
Орхидеи распустились в нацпарке «Красноярские Столбы»
NASA показало масштабы таяния ледников
смотреть все
Новосибирск #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19
•
Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Сибирь 07.05.2020 12:38
Кассир в Новосибирске отказался обслуживать покупателей без масок
Сибирь 07.05.2020 12:00
Неустойчивая погода ожидается в мае в Новосибирске
Сибирь 07.05.2020 11:22
Байкальских медведей проверили на упитанность. ВИДЕО
Сибирь 07.05.2020 11:21
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
110487
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25522
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23290
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12066
Обсуждение (0)
Кинотеатр wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19
•
Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
54
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42