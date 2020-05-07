Неустойчивая погода ожидается в мае в Новосибирске

Чередование жарких и прохладных дней ожидается в мае в Новосибирске, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Во второй и третьей декаде мая ожидаются колебания температуры, в ночные часы возможны заморозки. В отдельные периоды температура воздуха будет достигать 22-29 градусов тепла. Погода будет неустойчивая с чередованием сухих и влажных периодов, как обычно в мае в Сибири», — рассказал синоптик.



По его словам, среднемесячная температура будет выше нормы на 1-2 градуса. Среднемесячная температура мая в норме составляет 9-11 градусов тепла.