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Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России

Источник:
«Известия»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Министр напомнил, что основная часть парада 9 мая отменена, однако состоится его авиационная часть. Так, в небе над Красной площадью в едином строю пролетят 75 военных самолетов и вертолетов.

«Хочу обратить внимание всех должностных лиц на необходимость неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не подвергать риску здоровье людей, прежде всего наших ветеранов», — приводят «Известия» слова Шойгу.

В гарнизонах состоятся индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны с вручением подарочных наборов и сувениров. Поздравить ветеранов также планируется с помощью онлайн-проектов «Звонок ветерану» и «Открытка ветерану».

Акция «Бессмертный полк» пройдет в видеоформате и будет транслироваться в интернете. Участникам предложат выйти на балконы своих квартир с фотографиями своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и спеть песню «День Победы».

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«По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет», — рассказал глава ведомства.

В конце дня прогремит салют, каждому залпу которого будет присвоено имя героя, воинского формирования или памятного события Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин перенес мероприятия ко Дню Победы из-за пандемии коронавируса. 9 Мая пройдут авиапарад и праздничный салют. Парад и шествие Бессмертного полка состоятся, когда эпидемиологическая ситуация станет безопасной.

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Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.

btr30

нам это гражданам страны, а что не было оптимизации? те закрытие , сокращение медучереждений? у нас стоматологи...