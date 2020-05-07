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Молодая женщина с коронавирусом умерла в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Молодая женщина с коронавирусом умерла в Новосибирске за последние сутки, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 6 мая, в Новосибирской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 240 пациентов уже здоровы и выписаны, скончались 12 человек.

За последние сутки умерла еще одна пациентка — женщина 29 лет. Штаб не сообщил имела ли она хронические заболевания.

Более 1,8 тысяч человек остаются под меднаблюдением.

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