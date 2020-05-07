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Сибирь оказалась родиной современников динозавров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Реконструкция представителя многобугорчатых

Палеонтологи из России и Германии нашли два вида млекопитающих, переживших на 25 миллионов лет динозавров, их родиной была Сибирь, сообщается на сайте Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН.

Многобугорчатые, или мультитуберкуляты — отряд вымерших растительноядных млекопитающих, которые появились в середине юрского периода и на 25 миллионов лет пережили динозавров. Они были довольно разнообразны (более 20 семейств) и жили на всех континентах. Как подсказывает их название, эти зверьки имели многобугорчатые коренные зубы.

Внешне они напоминали грызунов, размером от мыши до бобра, но не имели с ними близкого родства. Их останки палеонтологи нашли в Березовском карьере около города Шарыпово в Красноярском крае.

«Недавно были найдены остатки двух древнейших мультитуберкулят, описанные международной командой палеонтологов из России (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Шарыпово) и Германии (Бонн). Эти формы получили названия таштыкии ранней и тагарии древней, по наименованиям соответственно таштыкской и тагарской археологических культур, распространенных на территории Южной Сибири в античные времена», — говорится в сообщении.

В связи с открытым разнообразием мультитуберкулят ученые предположили, что территория Сибири была центром происхождения этой группы.

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