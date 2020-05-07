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Составлен рейтинг любимых у россиян военных фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «В бой идут одни "старики"»

Фильм «В бой идут одни "старики"» возглавил рейтинг самых любимых военных картин среди россиян, в первую десятку вошли только советские фильмы. Рейтинг был составлен по итогам опроса зрителей сервисом «Кино Mail.ru».

Фильм «В бой идут одни "старики"», возглавивший рейтинг, был снят режиссером Леонидом Быковым в 1973 году. Он повествует о летчиках истребителях, а «стариками» в картине называют 20-летних парней.

На втором месте военная драма «Офицеры» с Василием Лановым в главной роли, фильм вышел в 1971 году. Третье место заняла лента Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (1972 год).

Далее в порядке убывания зрительской симпатии фильмы «Они сражались за Родину» (1975), «Судьба человека» (1959), «Летят журавли» (1957), «Баллада о солдате» (1959), «Горячий снег» (1972), «Живые и мертвые» (1963), «На войне как на войне» (1968). 


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