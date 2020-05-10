НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сериал «Родительское право» покажут на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
191 0
Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Остросюжетная мелодрама «Родительское право» стартует на канале «Россия» с 11 мая, сериал основан на истории девушки из провинции, судьбу которой сломал избалованный богатый парень.

По сюжету провинциальная студентка и будущий дизайнер одежды Лена Покровская влюбляется в сына строительного магната Стаса Юдина. У пары завязываются отношения, и девушка узнает, что беременна. Стасу не нужны серьезные отношения, но папа вынуждает его жениться.

Счастливой семьи не выходит. Главную героиню выставляют из дома, отбирают ребенка и отправляют за решетку. Лене ничего не остается, как по крупицам восстанавливать свою жизнь, самое главное в которой — вернуть свою дочь

Главные роли в мелодраме исполнили Марина Коняшкина («Училка», «Торгсин», «Карина красная»), Александр Давыдов («Сиделка», «Перекрёстки судьбы»), Алексей Демидов («Большие надежды», «Управдомша», «Торгсин») и Татьяна Храмова («Вероника. Беглянка», «Вероника. Потерянное счастье»).

Александр Давыдов, который играет возлюбленного главной героини Стаса, рассказал, что зрителям предстоит поломать голову над главной загадкой фильма. «Это интересная, захватывающая и даже детективная история о современной Золушке, любви, предательстве и о том, на что готов пойти человек ради достижения своих целей», — сказал он.

Премьера сериала «Родительское право» состоится 11 мая в 21.20 на телеканале «Россия». 



Еще по теме
Комедию про ветерана войны покажут на ТВ в День Победы
Большой концерт в честь Дня Победы пройдет на канале «Россия»
«Батальоны просят огня» 1985 года впервые покажут после реставрации
Режиссер «Диверсанта» объяснил появление третьей части сериала
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин третий раз за день обратился к россиянам
•
Определены сроки открытия магазинов одежды и обуви
•
Ужесточения ответственности за побои не будет
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Две трети вновь заболевших COVID-19 в Омской области оказались женщины
Сибирь 10.05.2020 13:24
Новая смерть и 75 заболевших COVID-19 зафиксированы в Новосибирске
Сибирь 10.05.2020 11:44
Военные в Новосибирске устроили салют в честь Дня Победы. ВИДЕО
Сибирь 10.05.2020 10:20
Почти 90 золотодобытчиков заболели COVID-19 в Красноярском крае
Сибирь 10.05.2020 10:16
Самое популярное
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
112792
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
32933
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12604
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
6778
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин третий раз за день обратился к россиянам
•
Определены сроки открытия магазинов одежды и обуви
•
Ужесточения ответственности за побои не будет
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Невероятные факты Второй мировой войны
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Проклятие Тамерлана и НЛО: мистика Второй мировой
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Sibnet.Ru
Топ комментариев

BETEPAH86

Бедьняга! Сидит там у себя в резиденции с бассейном вдвое больше чем многоэтажка в котором я живу, на...

Pass-Tor

"Наш рейтинг истощён! Нужно больше обращений!"

Pass-Tor

Да хватит к нам обращаться! ДЕЛАЙ!

Uynachalnica

Не заметил я тебя у кремлевской стены и в Ново-Огарево... Тем более сейчас строем опасно ходить.

ERMOL33

Великая слава и память Предкам, победившим нацизм!