Сериал «Родительское право» покажут на канале «Россия»

Остросюжетная мелодрама «Родительское право» стартует на канале «Россия» с 11 мая, сериал основан на истории девушки из провинции, судьбу которой сломал избалованный богатый парень.

По сюжету провинциальная студентка и будущий дизайнер одежды Лена Покровская влюбляется в сына строительного магната Стаса Юдина. У пары завязываются отношения, и девушка узнает, что беременна. Стасу не нужны серьезные отношения, но папа вынуждает его жениться.

Счастливой семьи не выходит. Главную героиню выставляют из дома, отбирают ребенка и отправляют за решетку. Лене ничего не остается, как по крупицам восстанавливать свою жизнь, самое главное в которой — вернуть свою дочь

Главные роли в мелодраме исполнили Марина Коняшкина («Училка», «Торгсин», «Карина красная»), Александр Давыдов («Сиделка», «Перекрёстки судьбы»), Алексей Демидов («Большие надежды», «Управдомша», «Торгсин») и Татьяна Храмова («Вероника. Беглянка», «Вероника. Потерянное счастье»).

Александр Давыдов, который играет возлюбленного главной героини Стаса, рассказал, что зрителям предстоит поломать голову над главной загадкой фильма. «Это интересная, захватывающая и даже детективная история о современной Золушке, любви, предательстве и о том, на что готов пойти человек ради достижения своих целей», — сказал он.

Премьера сериала «Родительское право» состоится 11 мая в 21.20 на телеканале «Россия».