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Фильм про Владимира Меньшова покажут на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Документальный фильм про режиссера и актера Владимире Меньшове покажут на Первом канале, сообщила пресс-служба телекомпании.

Одно из главных достижений Меньшова — «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», Меньшов сыграл в более чем 100 картинах.

В фильме расскажут о личности артиста, о ее работе в кино и об отношении к искусству.

В проекте кроме самого Владимира Меньшова задействованы Вера Алентова, Юлия Меньшова, Игорь Гордин, Андрей Гордин, Таисия Гордина, Александр Михайлов, Карен Шахназаров, Раиса Рязанова, Сергей Никитин, Валерий Гаркалин, Наталья Тенякова, Дмитрий Харатьян, Ирина Муравьёва, Лада Сизоненко.

Фильм выйдет на Первом канале 16 мая в 10.20.
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