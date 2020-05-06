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Новосибирцам предложили спеть «День Победы» 9 мая с балконов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Общегородская акция «Песня Победы» пройдет 9 мая в Новосибирске, горожанам предлагают всем свете выйти на балконы и спеть «День Победы», сообщила пресс-служба мэрии.

Все мероприятия, посвященные Дню Победы, в этом году пройдут в режиме онлайн из-за коронавируса. Мероприятия будут транслировать по 49-му каналу и на Youtube-канале «Мэр_и_я».

В 22 часа стартует общегородская акция «Песня Победы». В это время на телеэкране будут демонстрировать видеоклип с текстом песни «День Победы». Новосибирцам предложили выйти на балконы своих домов и спеть вместе.

Полная программа онлайн-мероприятий ко Дню Победы

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