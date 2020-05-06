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Озвучен российский план по снятию карантина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия будет снимать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в три этапа, свидетельствует представленный президенту Владимиру Путина план, который на правительственном совещании озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент, который предусматривает поэтапность, мы предлагаем три этапа», — заявила она на мероприятии, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд для госпитализации больных с коронавирусом, показатель охвата тестирований.

На первом этапе предполагается разрешить занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с детьми и членами семьи, также возобновится работа небольших объектов торговли и сферы услуг при соблюдении строгих санитарных мер.

На втором этапе откроются большие объекты торговли и сферы услуг с ограничением числа одновременно обсуживаемых клиентов и соблюдением социальной дистанции, начнут работать образовательные организации.

Третий этап предполагает возобновление работы парков и скверов, а также объектов торговли и сферы услуг неограниченной площади и числа одновременно обсуживаемых ими посетителей, всех образовательных учреждений, гостиниц и предприятий общественного питания.

Решение о поэтапных снятиях ограничений будут принимать главы регионов. У них останется право возобновить ограничительной режим в случае необходимости. Предполагается, что постепенный выход из карантинного режима в стране начнется после 12 мая.

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