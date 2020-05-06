Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».

Это самый низкий показатель одобрения деятельности Путина за 20 лет, отмечают социологи. Ранее самые низкие показатели были зафиксированы в ноябре 2013 года и июне 2000 года, тогда они составляли 61%.

В марте 2020 года работу президента одобряли 63% опрошенных граждан. Отмечается, что из-за режима самоизоляции опрос проводился по телефону, а не в формате личного интервью, как это происходит обычно.

В результате методика исследования существенно изменилась, поэтому сравнение полученных результатов с прошлыми опросами может быть некорректно, предупреждают специалисты.