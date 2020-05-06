ЕГЭ предложили перенести на конец лета

Единый государственный экзамен может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Начало учебного года в вузах в таком случае может быть отложено на 1 октября, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве. Однако такой сценарий пока находится на стадии обсуждения.

Министр просвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что решение по срокам проведения ЕГЭ может быть изменено после 12 мая. Он не исключил переноса единого государственного экзамена на более поздние сроки.

При этом правительство полагает, что совсем отменить ЕГЭ невозможно, экзамены проведут, даже если эпидемическая ситуация в стране будет оставаться неблагоприятной.