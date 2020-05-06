Найдена самая опасная мутация коронавируса

Исследователи из США и Британии выявили несколько десятков свежих мутаций нового коронавируса, при этом одна из них оказалась особо опасной — она делает инфекцию более устойчивой.

Ученые обратили особое внимание на мутацию Spike D614G, говорится в препринте статьи, опубликованном на портале biorxiv. Данная мутация распространена в Европе. Считается, что она влияет на ту часть вируса, которую распознает иммунная система.

В результате вирус с мутацией D614G становится более устойчивым перед иммунной системой, а зараженные им чаще испытывают самые тяжелые последствия. Отмечается, что мутации вируса означают, что тот продолжает адаптироваться к новому хозяину — человеку.

По оценке специалистов, всего за время пандемии вирус претерпел около 200 мутаций. Скорость их распространения показывает, что SARS-CoV-2 появился в человеческой популяции примерно в октябре 2019 года.