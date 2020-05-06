Путин поручил губернаторам придумать планы выхода из карантина

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов разработать планы выхода регионов из режима повышенной готовности, введенного для борьбы с распространением коронавируса, передает сайте Кремля.

«Обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая»,— сказал Путин в ходе совещания с главами регионов и министрами, которое проходит в формате видеоконференции.

Глава государства подчеркнул, что ответственность губернаторов крайне высока, а любая поспешность чревата откатом назад в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он также отметил, что ситуация с распространением вируса в регионах разная.

«Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение»,— отметил Путин.