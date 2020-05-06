Силуанов прокомментировал «заморозку» вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике.

Силуанов подчеркнул, что такие действия не планируются, пишут «Ведомости». Министр отверг возможность временного изъятия накоплений граждан из кредитных организаций со стороны государства.

Россияне из-за обвала рубля в марте начали массово забирать деньги из кредитных организаций. Только за месяц граждане вывели из российских банков денег на общую сумму в 5 миллиардов долларов.

Ранее в России был принят закон о введении налога в размере 13% с дохода по банковским вкладам при особых условиях. Заплатить его придется, если он превысит сумму условного дохода от вклада в 1 миллион рублей по ставке Банка России.