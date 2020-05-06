Министр культуры России заразилась коронавирусом

Результат теста на COVID-19 у министра культуры России Ольги Любимовой оказался положительным, болезнь протекает в легкой форме, сообщила в среду пресс-секретарь министра Анна Усачёва.

«Министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — цитирует Усачеву РБК.

Ранее COVID-19 диагностировали у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева. У всех чиновников болезнь протекает в легкой форме.