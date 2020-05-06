НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
323 3
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Результат теста на COVID-19 у министра культуры России Ольги Любимовой оказался положительным, болезнь протекает в легкой форме, сообщила в среду пресс-секретарь министра Анна Усачёва.

«Министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — цитирует Усачеву РБК.

Ранее COVID-19 диагностировали у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева. У всех чиновников болезнь протекает в легкой форме.

Тема: Распространение коронавируса
ЕГЭ предложили перенести на конец лета
Найдена самая опасная мутация коронавируса
Путин поручил губернаторам придумать планы выхода из карантина
Жителям Горного Алтая запретили покидать дома без масок
смотреть все
Культгид #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил губернаторам придумать планы выхода из карантина
•
Силуанов прокомментировал «заморозку» вкладов россиян
•
ЕГЭ предложили перенести на конец лета
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэрия Новосибирска назвала площадки онлайн-трансляций 9 мая
Сибирь 06.05.2020 19:13
Десятилетний томич лихо прокатил на джипе четырехлетнюю сестру
Сибирь 06.05.2020 19:05
Жителям Горного Алтая запретили покидать дома без масок
Сибирь 06.05.2020 18:31
Дороги Новосибирска покраснели после дождя
Сибирь 06.05.2020 17:44
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
105974
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25372
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
17989
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
11602
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил губернаторам придумать планы выхода из карантина
•
Силуанов прокомментировал «заморозку» вкладов россиян
•
ЕГЭ предложили перенести на конец лета
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
52
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42