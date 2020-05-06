Десятилетний томич лихо прокатил на джипе четырехлетнюю сестру

Школьник из Томска взял ключи от папиной машины, чтобы покатать четырехлетнюю сестру, поездка закончилась ДТП, сообщила в среду пресс-служба томского управления МВД.

По данным полиции, 10-летний мальчик взял ключи от папиного автомобиля Toyota Highlander, пока родителей не было дома. Покататься с собой мальчик позвал четырехлетнюю сестру. Ребенок проехал значительное расстояние, а затем попал в ДТП — не справился с управлением и съехал с дороги на железнодорожные пути.

«В результате происшествия детям оказана разовая медицинская помощь», — говорится в отчете полиции.

Законные представители ребёнка привлечены к административной ответственности, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего.