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Десятилетний томич лихо прокатил на джипе четырехлетнюю сестру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Школьник из Томска взял ключи от папиной машины, чтобы покатать четырехлетнюю сестру, поездка закончилась ДТП, сообщила в среду пресс-служба томского управления МВД.

По данным полиции, 10-летний мальчик взял ключи от папиного автомобиля Toyota Highlander, пока родителей не было дома. Покататься с собой мальчик позвал четырехлетнюю сестру. Ребенок проехал значительное расстояние, а затем попал в ДТП — не справился с управлением и съехал с дороги на железнодорожные пути.

«В результате происшествия детям оказана разовая медицинская помощь», — говорится в отчете полиции.

Законные представители ребёнка привлечены к административной ответственности, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего.

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