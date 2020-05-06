НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Новый военный фильм «Перевод с немецкого» покажет «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
244 4
Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Премьера фильма «Перевод с немецкого» состоится на канале «Россия» 6 мая, события картины развернутся в преддверии Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба телеканала.

Режиссеры: Андрей Мармонтов и Владимир Кильбург.

В ролях: Мария Машкова, Павел Трубинер, Антон Феоктистов, Александр Макогон, Мария Малиновская, Михаил Горевой, Алексей Матошин.

Главная героиня Ирина (Машкова) — жена высокопоставленного человека, главного инженера наркомата электропромышленности СССР Григория Воскресенского (Макогон) и дочь врага народа. Она преподаёт немецкий язык в МГУ, и к ней, как к специалисту по древнегерманскому эпосу, обращается майор НКВД Павел Нечай (Трубинер). Он просит Ирину помочь в поиске редкой немецкой книги, текст которой используется для вражеских шифровок.

Что покажут на ТВ к 9 мая: новинки и хиты военного кино

В городе действует диверсионная группировка, и Ирина оказывается втянута в масштабную шпионскую историю. И не только она. Её супруг и внезапно вернувшийся в её жизнь друг детства Андрей Галкин (Феоктистов), в которого она была страстно влюблена в юности – они тоже оказываются в поле зрения НКВД.

Премьера фильма «Перевод с немецкого» — 6 мая в 21.20 на канале «Россия».
Еще по теме
Губерниев отверг политику в показе хоккея с Германией 9 мая
Фильм «Герой» с Петровым и Машковым покажут на ТНТ
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
Что покажут к 9 мая: хиты, премьеры и новый «Диверсант»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил губернаторам придумать планы выхода из карантина
•
Силуанов прокомментировал «заморозку» вкладов россиян
•
ЕГЭ предложили перенести на конец лета
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэрия Новосибирска назвала площадки онлайн-трансляций 9 мая
Сибирь 06.05.2020 19:13
Десятилетний томич лихо прокатил на джипе четырехлетнюю сестру
Сибирь 06.05.2020 19:05
Жителям Горного Алтая запретили покидать дома без масок
Сибирь 06.05.2020 18:31
Дороги Новосибирска покраснели после дождя
Сибирь 06.05.2020 17:44
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
105974
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25372
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
17989
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
11602
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил губернаторам придумать планы выхода из карантина
•
Силуанов прокомментировал «заморозку» вкладов россиян
•
ЕГЭ предложили перенести на конец лета
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
52
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42