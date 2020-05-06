Новый военный фильм «Перевод с немецкого» покажет «Россия»

Премьера фильма «Перевод с немецкого» состоится на канале «Россия» 6 мая, события картины развернутся в преддверии Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба телеканала.

Режиссеры: Андрей Мармонтов и Владимир Кильбург.

В ролях: Мария Машкова, Павел Трубинер, Антон Феоктистов, Александр Макогон, Мария Малиновская, Михаил Горевой, Алексей Матошин.

Главная героиня Ирина (Машкова) — жена высокопоставленного человека, главного инженера наркомата электропромышленности СССР Григория Воскресенского (Макогон) и дочь врага народа. Она преподаёт немецкий язык в МГУ, и к ней, как к специалисту по древнегерманскому эпосу, обращается майор НКВД Павел Нечай (Трубинер). Он просит Ирину помочь в поиске редкой немецкой книги, текст которой используется для вражеских шифровок.

В городе действует диверсионная группировка, и Ирина оказывается втянута в масштабную шпионскую историю. И не только она. Её супруг и внезапно вернувшийся в её жизнь друг детства Андрей Галкин (Феоктистов), в которого она была страстно влюблена в юности – они тоже оказываются в поле зрения НКВД.

Премьера фильма «Перевод с немецкого» — 6 мая в 21.20 на канале «Россия».