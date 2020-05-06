Губерниев отверг политику в показе хоккея с Германией 9 мая

«Матч ТВ», включивший в сетку вещания 9 мая повтор финального матча между хоккейными сборными России и Германии на Олимпиаде-2018, не руководствовался политическими мотивами, сообщил в Telegram комментатор телеканала Дмитрий Губерниев.

«Матч ТВ» покажет встречу команд России и Германии 9 мая в 6:30 (время московское) перед обращением президента страны Владимира Путина по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Я не очень понимаю движуху вокруг повтора олимпийского финала 2018 Россия — Германия 9 мая на Матч ТВ!!! Прямо перед Путиным!!! Эта победа в хоккее единственная за пять последних лет, причем на всех уровнях!!!» — заявил Губерниев.

По его словам, если бы Россия победила в решающем матче Канаду, то телеканал показал бы эту игру. Комментатор призвал не искать в этом политику. По мнению Губерниева, это был хороший, драматичный хоккей, который стоит пересмотреть.

В финале Олимпиады в Пхёнчхане в конце третьего периода уступала Германии со счетом 2:3, но смогла сравнять результат на последней минуте. В овертайме Кирилл Капризов забросил победную шайбу, выиграв со счетом 4:3.