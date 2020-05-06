Дороги Новосибирска покраснели после дождя

Потоки красной воды появились на улице Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске после дождя. Пока власти пытаются узнать о причинах странного явления, пользователи высказали свое мнение в социальной сети «ВКонтакте».

В социальных сетях появились фото и видео проезжей части на улице Ватутина, где после дождя появились лужи и ручьи с ярко красной водой. Очевидцы сообщили о похожем явлении на улице Немировича-Данченко.

Пользователи высказывают разные предположения о причинах необычного цвета воды. Некоторые сетуют на реагент, которым зимой посыпали дороги, другие утверждают, что это — пыльца. Но многие горожане отнеслись к происходящему с юмором.

«Что-то в Библии про это было», «город плачет от безответственности горожан», «асфальту стыдно за свое состояние», «потому что коммунисты у власти», «кровь от ходовой части автомобиля», — комментируют фотографии пользователи Сети.

Городские власти в отличие от жителей настроены серьезно. О причинах явления они пока не знают, но в ближайшее время намерены выяснить, откуда взялась красная вода на улицах Новосибирска, сообщили Sibnet.ru в пресс-центре мэрии.