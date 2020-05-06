НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Дороги Новосибирска покраснели после дождя

Источник:
Sibnet.ru
202 1

Потоки красной воды появились на улице Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске после дождя. Пока власти пытаются узнать о причинах странного явления, пользователи высказали свое мнение в социальной сети «ВКонтакте».

В социальных сетях появились фото и видео проезжей части на улице Ватутина, где после дождя появились лужи и ручьи с ярко красной водой. Очевидцы сообщили о похожем явлении на улице Немировича-Данченко.


Пользователи высказывают разные предположения о причинах необычного цвета воды. Некоторые сетуют на реагент, которым зимой посыпали дороги, другие утверждают, что это — пыльца. Но многие горожане отнеслись к происходящему с юмором.

«Что-то в Библии про это было», «город плачет от безответственности горожан», «асфальту стыдно за свое состояние», «потому что коммунисты у власти», «кровь от ходовой части автомобиля», — комментируют фотографии пользователи Сети.

Городские власти в отличие от жителей настроены серьезно. О причинах явления они пока не знают, но в ближайшее время намерены выяснить, откуда взялась красная вода на улицах Новосибирска, сообщили Sibnet.ru в пресс-центре мэрии.

Еще по теме
Мэр заявил о готовности Новосибирска к введению электронных пропусков
Монстрация-2020 пройдет 1 мая онлайн
Невыход частных перевозчиков парализовал Новокузнецк
Фото туалетной бумаги в кредит в Бурятии появилось в Сети
смотреть все
Жизнь #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус пробил брешь в российском бюджете
•
Латвия объявила себя «донором СССР»
•
США «разделят» Луну без участия России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Жителям Горного Алтая запретили покидать дома без масок
Сибирь 06.05.2020 18:31
Дороги Новосибирска покраснели после дождя
Сибирь 06.05.2020 17:44
Четыре зараженных пассажира прилетели в Горный Алтай одним самолетом
Сибирь 06.05.2020 17:08
Мэрия Кызыла отменила весь общественный транспорт
Сибирь 06.05.2020 17:05
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
104965
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25340
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
15954
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
11483
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирус пробил брешь в российском бюджете
•
Латвия объявила себя «донором СССР»
•
США «разделят» Луну без участия России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль анонсировал новое совещание Путина
92
Низкую смертность от коронавируса в России объяснили
67
Россия поможет Африке деньгами из бюджета
58
Масочный режим предложили ввести по всей стране
51
Тренер «Ахмата» высказался о «ноющих» о деньгах россиянах
42